ضربه ۱۲ میلیارد دلاری ترامپ به شرکت های خودروسازی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ۱۴ شرکت خودروسازی بین‌المللی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار ضرر کرده‌اند و پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری افزایش قابل توجهی را تجربه کند.

ترامپ نخستین دور اعمال تعرفه را در ماه آوریل کلید زد و بر واردات کالا از ۱۸۵ کشور عوارض گمرکی وضع کرد. در این بین تعرفه واردات خودرو و لوازم یدکی از همه کشورها به آمریکا به ۱۰ درصد افزایش یافت.

در میان خودروسازان بین‌المللی تویوتا با ۳ میلیارد دلار، بیشترین ضرر را داده و پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال مالی جاری در مارس ۲۰۲۶ به ۹.۵ میلیارد دلار برسد.

شرکت فولکس واگن آلمان نیز ضرری ۱.۵ میلیارد دلاری را تجربه کرده اما نکته مهم ماجرا ضرر میلیاردی خود شرکت‌های خودروسازی آمریکایی نظیر فورد و جنرال موتورز است؛ این دو شرکت به خاطر اقدامات ترامپ هر یک به تنهایی بیش از یک میلیارد دلار ضرر کرده‌اند. در این بین شرکت خودروسازی تسلا نیز ۳۰۰ میلیون دلار باخت داده است‌.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ده شرکت بزرگ خودروسازی بین‌المللی به خاطر تداوم اجرای سیاست‌های تجاری کنونی در آمریکا طی سال جاری شاهد کاهش ۲۵ درصدی سود خالص خود خواهند بود.