به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه استونی امروز چهارشنبه ادعا کرد که این کشور یک دیپلمات روسی را به دلیل نقض تحریم‌ها و سایر جرایم علیه مسکو اخراج می‌کند؛ اقدامی که موجب شد روسیه به اقدامات تلافی جویانه مبادرت بورزد.

وزارت خارجه استونی بدون ذکر نام این دیپلمات، اعلام کرد که دبیر اول سفارت روسیه در تالین «عنصر نامطلوب» اعلام شده و باید استونی را ترک کند.

الکسی فادیف ( Alexei Fadee)، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص گفت که این اخراج یک اقدام خصمانه است و مسکو به آن پاسخ خواهد داد.

روابط دیپلماتیک بین مسکو و استونی به عنوان یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، پس از عملیات ویژه مسکو در سال ۲۰۲۲ به شدت رو به وخامت گذاشته است.

مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی، در بیانیه‌ای مدعی شد: دخالت مداوم سفارت روسیه در امور داخلی جمهوری استونی باید پایان یابد!