روسیه: یک دیپلمات اتریشی از مسکو اخراج خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی در مورد اخراج یکی از دیپلمات های کشورش از اتریش اعلام کرد: طبق معمول به اینگونه اقدامات پاسخ می‌دهیم. اقدامات متقابل علیه طرف اتریشی اعلام شده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره اضافه کرد: به زودی، یکی از دیپلمات‌های اتریشی با رسته مشابه دیپلمات ما، از مسکو اخراج خواهد شد.

اتریش در بحبوحه تحقیقات درباره یک کارمند قدیمی شرکت OMV که مظنون به انتقال اسرار شرکت به کرملین است، یک دیپلمات روسی را به ظن جاسوسی اخراج کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این فرد پس از آنکه روسیه از لغو مصونیت دیپلماتیک او برای اجازه دادن به تحقیقات جاسوسی خودداری کرد، وین را ترک کرد.

وزارت امور خارجه اتریش وی را عنصر نامطلوب اعلام کرده و فرصت داده بود تا خاک وین را ترک کند.