به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ادعای استونی مبنی بر ورود غیرقانونی سه جنگنده روسیه به حریم هوایی این کشور، چنین حوادثی را دردسرساز خواند.
وزارت خارجه استونی در اعتراض به ورود این جنگندهها که به ادعای این کشور حضور آنها ۱۲ دقیقه در حریم هوایی استونی به طول انجامید، یک دیپلمات روس را احضار کرد.
این حادثه اندکی بیش از یک هفته پس از آن رخ داده است که جنگندههای ناتو از سرنگون کردن پهپادهای منتسب به روسیه بر فراز لهستان خبر دادند؛ مسئلهای که نگرانیها درباره گسترش جنگ اوکراین را تشدید کرد.
ترامپ درباره این حادثه به خبرنگاران گفت که دستیارانش به زودی وی را در جریان حادثه و ورود غیرقانونی جنگندهها به حریم هوایی استونی قرار خواهند داد.
وی افزود: این (اتفاق) خوشایند نیست. میتواند دردسر بزرگی ایجاد کند اما بعداً شما را در جریان خواهم گذاشت.
مارگوس ساهکنا، وزیر خارجه استونی گفته که روسیه امسال چهار بار حریم هوایی استونی را نقض کرده اما «ورود غیرقانونی امروز با دخالت سه فروند جنگنده، به شکل بیسابقهای گستاخانه بوده است.»
هانو پِوکور، وزیر دفاع استونی نیز گفت که دولت این کشور ذیل ماده ۴ ناتو، تصمیم به «آغاز رایزنی با متحدان» گرفته است.
شورای آتلانتیک شمالی به عنوان مرجع اصلی تصمیمات سیاسی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو-ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا) قرار است اوایل هفته آینده (میلادی) درباره این حادثه تشکیل جلسه دهد.
براساس ماده ۴ ناتو، هر زمان که به باور یکی از اعضا، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت یکی از طرفین تهدید شود، اعضا گرد هم آماده و رایزنی میکنند.
