خبرنگاران نقش کلیدی در تسریع تصویب قوانین فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عبدالله بیگی، بعد از ظهر چهارشنبه، در مراسم تجلیل از خبرنگاران، با تاکید بر نقش مؤثر خبرنگاران در روند پیشرفت امور فرهنگی، اظهار داشت: امیدواریم خبرنگاران با همین روند مؤثر، فضایی فراهم کنند تا تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت بازخوردهای خبرنگاران برای وزارت ارشاد افزود: وزارت ارشاد از گزارش‌ها و بازخوردهایی که خبرنگاران ارائه می‌دهند بهره‌مند می‌شود و این نقش بسیار تأثیرگذار است.

عبدالله بیگی در ادامه گفت: من همواره دغدغه داشتم که مشکلات مطرح‌شده توسط هنرمندان و خبرنگاران به کجا می‌رسد، اما در چندین مورد مشاهده کردم که پس از سه یا چهار سال، مشکلات به نتیجه رسید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دماوند ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران گفت: از همه خبرنگاران می‌خواهم که با وجود همه کاستی‌ها، خسته نشوند و به مسیر پیگیری و بیان حقیقت ادامه دهند، این تلاش‌ها بسیار ارزشمند است.