به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار به بهانه اربعین حسینی و پیادهروی بزرگ اربعین، شعر تازهای سروده است.
در ادامه شعر جهاندار را با هم میخوانیم؛
*
شوق فرج ستونبهستون میکِشد مرا
این عشق، عاقبت به جنون میکشد مرا
شور و شعف به سوی نجف میکشانَدم
تیغ تو از نیام، برون میکشد مرا
دنیا اگر به نام و به نان میفریبدم
دشمن اگر به خاک و به خون میکشد مرا،
گردابها اگر به هلاکم میافکند
مردابها اگر به سکون میکشد مرا،
آن کشتی نجات که من میشناسمش
از موجهای فتنه برون میکشد مرا
دارم قدمقدم به تو نزدیک میشوم
دارد غمت ستونبهستون میکشد مرا
نظر شما