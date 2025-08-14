  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

این عشق، عاقبت به جنون می‌کشد مرا

این عشق، عاقبت به جنون می‌کشد مرا

مهدی جهاندار به مناسبت اربعین حسینی و پیاده‌روی بزرگ اربعین، شعر تازه‌ای سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار به بهانه اربعین حسینی و پیاده‌روی بزرگ اربعین، شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه شعر جهاندار را با هم می‌خوانیم؛

*

شوق فرج ستون‌به‌ستون می‌کِشد مرا

این عشق، عاقبت به جنون می‌کشد مرا

شور و شعف به سوی نجف می‌کشانَدم

تیغ تو از نیام، برون می‌کشد مرا

دنیا اگر به نام و به نان می‌فریبدم

دشمن اگر به خاک و به خون می‌کشد مرا،

گرداب‌ها اگر به هلاکم می‌افکند

مرداب‌ها اگر به سکون می‌کشد مرا،

آن کشتی نجات که من می‌شناسمش

از موج‌های فتنه برون می‌کشد مرا

دارم قدم‌قدم به تو نزدیک می‌شوم

دارد غمت ستون‌به‌ستون می‌کشد مرا

کد خبر 6560153
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها