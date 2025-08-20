به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی سیار به بهانه روزهای پایانی ماه صفر و برگشت زائران حسینی از پیادهروی بزرگ اربعین، شعر تازهای با عنوان «اربعین امسال» سروده است.
در ادامه شعر سیار را با هم میخوانیم؛
*
این اربعین حال و هوای دیگری داشت
جای شما خالی… صفای دیگری داشت
در هر قدم یاد شهیدی بود با ما
یاد علمدار «رشید» ی بود با ما
هر زائری از عاشقی میبرد نامی
میداد از سوی «سلامی» هم سلامی
امسال «حاجیزاده» با ما همقدم بود
«فقهی» هم آنجا بود، «مینوچهر» هم بود
«طهرانچی» و «صدیقیِ صابر» رسیدند
چون «باقری» همگریه با جابر رسیدند
«سیدحسن» شد مستجاب «امّن یجیب» ش
آرامش آغوش مولا شد نصیبش
با چشم مردمدار، میآمد سبکبار
«هاشم صفیّالدین» به استقبال زوّار
این اربعین آیات نصر حق، عیان بود
نُقل محافل، نَقل موشکهایمان بود
گفتند: نذر گامتان این خاکِ آزاد
این آسمان هم نذر موشکهایتان باد
هر کس که میدید اینهمه شور حسینی
فریاد میزد: رحمت حق بر خمینی
دیدیم همراه ولی بودن چه فخریست
در لشکر «سیدعلی» بودن چه فخریست
ما زخم خوردیم و به ذلت تن ندادیم
در سمت نورانی تاریخ ایستادیم
انگشت ما بر ماشه، چشم ما به میدان
دنیا بداند اهل سازش نیست ایران
میایستد ایرانِ عاشق، پای این عهد
خون «هزار و صد شهید» امضای این عهد
ای غزه! ما پای تو و این درد هستیم
دنیا اگر خالی شود از مرد، هستیم
گیرم در این میدان تک و تنها بمانیم
در یاریِ انسان، تک و تنها بمانیم...
