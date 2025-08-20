به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی سیار به بهانه روزهای پایانی ماه صفر و برگشت زائران حسینی از پیاده‌روی بزرگ اربعین، شعر تازه‌ای با عنوان «اربعین امسال» سروده است.

در ادامه شعر سیار را با هم می‌خوانیم؛

*

این اربعین حال و هوای دیگری داشت

جای شما خالی… صفای دیگری داشت

در هر قدم یاد شهیدی بود با ما

یاد علمدار «رشید» ی بود با ما

هر زائری از عاشقی می‌برد نامی

می‌داد از سوی «سلامی» هم سلامی

امسال «حاجی‌زاده» با ما هم‌قدم بود

«فقهی» هم آنجا بود، «مینوچهر» هم بود

«طهرانچی» و «صدیقیِ صابر» رسیدند

چون «باقری» هم‌گریه با جابر رسیدند

«سیدحسن» شد مستجاب «امّن یجیب» ش

آرامش آغوش مولا شد نصیبش

با چشم مردم‌دار، می‌آمد سبکبار

«هاشم صفی‌ّالدین» به استقبال زوّار

این اربعین آیات نصر حق، عیان بود

نُقل محافل، نَقل موشک‌هایمان بود

گفتند: نذر گامتان این خاکِ آزاد

این آسمان هم نذر موشک‌هایتان باد

هر کس که می‌دید این‌همه شور حسینی

فریاد می‌زد: رحمت حق بر خمینی

دیدیم همراه ولی بودن چه فخری‌ست

در لشکر «سیدعلی» بودن چه فخری‌ست

ما زخم خوردیم و به ذلت تن ندادیم

در سمت نورانی تاریخ ایستادیم

انگشت ما بر ماشه، چشم ما به میدان

دنیا بداند اهل سازش نیست ایران

می‌ایستد ایرانِ عاشق، پای این عهد

خون «هزار و صد شهید» امضای این عهد

ای غزه! ما پای تو و این درد هستیم

دنیا اگر خالی شود از مرد، هستیم

گیرم در این میدان تک و تنها بمانیم

در یاریِ انسان، تک و تنها بمانیم...