به گزارش خبرنگار مهر، علی مقدم شاعر مشهدی به بهانه پیاده‌روی اربعین شعر تازه‌ای سروده و آن را به مردم عراق تقدیم کرده است که در روزهای منتهی به اربعین، از میلیون‌ها زائر پذیرایی می‌کنند. او در مقدمه شعرش نوشته است: «تقدیم به عزیزان عراقی که پذیرایی ده‌ها کیلومتری آن‌ها بدون هیچ چشم داشتی، کم‌تر از یک معجزه نیست».

در ادامه شعر مقدم را با هم می‌خوانیم؛

*

وصف سخاوت که گفته‌اند همین است

اصلِ فضیلت که گفته‌اند همین است

از کرم و فضل و لطف و جود و محبت

هر چه حکایت که گفته‌اند همین است

رنگ و زبان، رنگ ندارند در این راه

وحدت امّت که گفته‌اند همین است

بر همه خدمت کنی و خویش نبینی

اوج عبادت که گفته‌اند همین است

جای دگر از طریق حق خبری نیست

راه حقیقت که گفته‌اند همین است

زنده شد از «یاحسین» اینهمه جان‌ها

صبح قیامت که گفته‌اند همین است

اینهمه آمادگی برای ظهور است

معنی هیئت که گفته‌اند همین است