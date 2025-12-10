به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدا طی سخنانی با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه مادران شهدا، اظهار کرد: هرچه در مسیر قدردانی از ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا تلاش کنیم، باز هم اندک است و حق این عظمت ادا نخواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردها و موفقیت‌های ثبت‌شده در برخی شاخص‌های ملی گفت: امروز بر اساس ارزیابی شاخص‌های نیمه‌مرکزی، رتبه نخست کشور به ثبت رسیده است؛ افتخاری که در کنار آرامش، خیر و برکت الهی معنا پیدا می‌کند و نشان‌دهنده حضور رحمت و مهربانی خداوند در زندگی اجتماعی ماست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه به تبیین جایگاه زن و مادر در منظومه معارف اسلامی پرداخت و تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) نماد کامل مقام مادر و زن است. مادر، بزرگ‌ترین مدرسه تربیتی در عالم خلقت به شمار می‌رود و هیچ پدیده‌ای در هستی با چنین لطافت، عمق و تأثیرگذاری برای رشد انسان‌ها قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به روایات تاریخی و بیانات پیامبر گرامی اسلام (ص) گفت: پیامبر اکرم هنگامی که از مادر سخن می‌گویند، اوج زیبایی و عظمت را به تصویر می‌کشند. در قرآن کریم، عالی‌ترین هدف برای بشر، رسیدن به کمال انسانیت و توفیق در عمل صالح است و خداوند در برابر این مسیر، وعده‌ای بزرگ داده است؛ وعده بهشت.

اوحدی خاطرنشان کرد: این وعده الهی برای همه انسان‌هایی است که به رشد و کمال واقعی می‌رسند و شهدای عزیز ما مصداق کامل آن هستند. اما عظمت کار مادران و همسران شهدا در اینجاست که همان بهشتی که ما آن را در عرش تصور می‌کنیم، در بیان پیامبر اکرم (ص) الجنه تحت‌الاقدام امهات» معرفی می‌شود.

وی همچنین گفت: مادران شهدا، خواهران و همسران این عزیزان، صاحبان واقعی این جایگاه رفیع هستند و جامعه اسلامی همواره باید قدردان نقش بی‌بدیل آنان در تربیت انسان‌هایی باشد که مسیر کمال و عزت را برای کشور هموار کرده‌اند.

رضایت خانواده‌های شهدا شاخص اصلی رضایت الهی است

اوحدی، در ادامه تبیین جایگاه خانواده‌های شهدا، با اشاره به برخی مصادیق عینی از مظلومیت این عزیزان گفت: یکی از دردناک‌ترین واقعیت‌ها، داغ کودکان شهداست؛ کودکانی که هنوز باور نکرده‌اند پدرشان دیگر بازنمی‌گردد و با نشانه‌هایی ساده، همچون نوشته‌ای بر تخت پدر، منتظر حضور او هستند.

وی با اشاره به شهادت برخی فعالان رسانه‌ای و مسئولان در جریان حوادث اخیر افزود: در میان شهدا، افرادی از مجموعه صدا و سیما و رسانه ملی حضور دارند؛ پدرانی که صاحب فرزندانی خردسال و دانشجو بودند و امروز خانواده‌هایشان با صبری عظیم، این فقدان سنگین را تحمل می‌کنند.

اوحدی با تأکید بر نگاه قرآن کریم به مقام شهید تصریح کرد: خداوند به صراحت می‌فرماید شهدا زنده‌اند. این حیات، بشارت الهی برای بازماندگان است؛ پیامی روشن برای ما که در این دنیا مانده‌ایم تا بتوانیم با این حقیقت ارتباط برقرار کنیم. ادبیات خداوند درباره شهدا، نهایت لطافت، رحمت و عدالت است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: خداوند که عادل و مهربان مطلق است، هرگز خانواده شهدا را بدون پشتیبان رها نمی‌کند. در حدیث قدسی آمده است که خداوند خود جانشین فرزند شهید می‌شود؛ زیرا هیچ‌کس جز ذات الهی شایستگی پر کردن جای خالی چنین فقدانی را ندارد.

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی در قبال خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: اگر کسی توفیق پیدا کند دل مادر، همسر یا فرزند شهید را به دست آورد، این نشانه رضایت خداوند است. شاخص رضای الهی، رضایت خانواده شهداست و برعکس، شکستن دل آنان، انسان را در معرض خشم الهی قرار می‌دهد.

اوحدی با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و تغییر راهبرد دشمن گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه و شکست در ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، به این جمع‌بندی رسید که اراده ملت ایران شکست‌ناپذیر است. انسجام مردم، اقتدار نیروهای مسلح و ایستادگی فرماندهان، دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد؛ تا جایی که در ساعات پایانی، تماس‌های مکرر از سوی کشورهای مختلف برای توقف درگیری‌ها برقرار شد.

وی افزود: امروز دشمن استراتژی خود را تغییر داده و فشار حداکثری بر مردم را هدف گرفته است، به خیال باطل اینکه ملت ایران را خسته کند. اما تجربه نشان داده هرگاه هویت ملی و استقلال این مردم مورد تهدید قرار گیرد، ملت ایران یکپارچه و متحد در برابر آن می‌ایستد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان تأکید کرد: امروز آغاز یک مسیر طولانی آگاهی‌بخشی است. وحدت مردم، احترام به خانواده‌های شهدا و پاسداشت خون شهیدان، مهم‌ترین سد در برابر توطئه‌های دشمنان این ملت است.