  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

آزمون بوردهای تخصصی و فوق‌تخصص، بالاترین سطح آزمون‌های علمی کشور هستند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه آزمون بوردهای تخصصی و فوق‌تخصص، بالاترین سطح آزمون‌های علمی کشور است از حضور ۵ هزار شرکت‌کننده در این آزمون‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه بازدید از ستاد چهل‌وچهارمین دوره آزمون گواهینامه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به شرکت ۵ هزار نفر در آزمون‌های تخصصی و فوق‌تخصصی امسال، گفت: آزمون بوردهای تخصصی و فوق‌تخصصی، بالاترین سطح آزمون‌ها و رده علمی در کشور است که از دو جهت حائز اهمیت است.

وی افزود: اول اینکه باید همه مناطق و شهرهای کشور را در زمینه تأمین متخصص و شهرهای بزرگ را در زمینه وجود فوق‌تخصص، پوشش دهیم تا خدمات خوبی به مردم ارائه شود؛ که خوشبختانه تاکنون این اتفاق افتاده است و در تمام مراکز استان‌ها، پیشرفته‌ترین خدمات تخصصی ارائه می‌شود.

ظفرقندی ادامه داد: دوم اینکه آزمون‌ها نشان‌دهنده کیفیت علمی و آموزشی است که در حوزه پزشکی بسیار مهم است. در حوزه سلامت، استانداردها و کیفیت علمی و آموزشی حرف اول را می‌زند. به همین دلیل، باید در آزمون‌های کتبی، شفاهی و مهارتی، افراد شاخص، برجسته و با کیفیت بالا پذیرش شوند.

گفتنی است؛ آزمون‌های کتبی و شفاهی تخصصی و فوق‌تخصصی ۱۴۰۴، شهریور امسال برگزار می‌شوند.

