۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

جاده کندوان یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین در هراز

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از مسدود و یک طرفه شدن محور چالوس -کرج و آزادراه تهران - شمال تا پایان امشب خبر داد و ترافیک در محورهای هراز و کندوان را سنگین اعلام کرد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محدودیت با نظر پلیس راهور و به‌منظور تخلیه بار ترافیکی اعمال شده است و رانندگان می‌توانند از محورهای جایگزین برای سفر استفاده کنند.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های استان افزود: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، تردد از محدوده‌های ولی‌آباد به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد و در محور هراز مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های چلاو، کهرود و گزنک با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه هستند.

وی‌گفت: در محور سوادکوه، محدوده‌های شهری زیراب و پل‌سفید نیز نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است و تردد در محور کیاسر عادی و روان است.

صادقی شرایط جوی جاده‌ها را همراه با بارش پراکنده باران در برخی نواحی استان عنوان کرد و از رانندگان خواست سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

