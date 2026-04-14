جاده چالوس دوطرفه است؛ ترافیک نیمه سنگین در هراز

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت‌های ترافیکی که از ظهر دوشنبه در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده بود، صبح امروز شنبه به پایان می‌رسد ولی اکنون تردد در محور کندوان و آزادراه تهران–شمال به‌صورت دوطرفه برقرار شده است.

وی افزود: در حال حاضر در محور هراز، به‌ویژه در برخی مقاطع، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد، اما تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده است.

صادقی با اشاره به شرایط جوی خاطرنشان کرد: در ارتفاعات استان شاهد مه‌گرفتگی و بارش پراکنده باران هستیم که رانندگان باید با احتیاط بیشتر در این مسیرها تردد کنند.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.