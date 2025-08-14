منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور ارائه خدمات پشتیبانی و امدادی به زائران اربعین حسینی، ۱۴۰ تیم امدادی و شهری در مسیرهای مشخص در شهر اصفهان و سایر شهرستان‌های استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: در شهر اصفهان، ۴۰ تیم آتش‌نشانی، امدادی و خدمات‌رسان در مسیر میدان احمدآباد تا گلزار شهدا، زینبیه، امامزاده شاه کرم و سایر مسیرهای منتهی به موکب‌ها فعالیت می‌کنند.

شیشه‌فروش ادامه داد: استقرار تانکرهای ثابت و سیار آبرسان، ارزیابی ایمنی خیمه‌ها و موکب‌ها، استقرار دیزل‌ژنراتور برای تأمین برق پایدار، حضور تیم‌های امدادی آتش‌نشانی، اورژانس و جمعیت هلال احمر، کنترل تردد خودروها، تأمین برق و آب در موکب‌های مردمی، ارائه خدمات فوریتی درمانی به‌ویژه در موارد گرمازدگی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی توسط پلیس راهور و نیروی انتظامی از جمله اقدامات انجام شده در این ایام است.