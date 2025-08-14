استاندار: قاب اقتصادی جامعی برای اصفهان طراحی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد در برنامه استاندار پاسخگو با بیان اینکه قاب اقتصادی جامعی برای استان اصفهان طراحی شده است، اظهار کرد: اصفهان برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه طی چهار سال آینده برنامه‌ریزی جامعی را تدوین کرده است.

به گفته وی، این برنامه توسعه‌ای بخش‌های کلیدی صنعت، گردشگری و صنایع دستی را در بر می‌گیرد و برای هر بخش اهداف سرمایه‌گذاری مشخصی تعریف شده است.

استاندار اصفهان افزود: توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی مانند شهرک پوشاک، شهرک چرم و شهرک آبزیان (با تأکید بر صنایع کم‌آب‌بر) از محورهای اصلی این برنامه است که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی استان عمل خواهند کرد.

جمالی نژاد در ادامه همچنین از آماده‌سازی استان برای بازگشت موج زائران اربعین حسینی خبر داد و افزود: با توجه به افزایش قابل توجه شمار بازگشتی‌ها در روزهای اخیر (دیروز و پریروز) و احتمال تأثیر قطعی برق در عراق بر تسریع بازگشت، جلسات فوری با دستگاه‌های مرتبط (اداره کل راهداری، شهرداری اصفهان، سازمان صنایع) برگزار شده است.

وی ادامه داد: هدف اطمینان از نبودن مشکل در حمل و نقل زمینی زائران استانی است که در این راستا، از ظرفیت اتوبوس‌های متعلق به صنایع بزرگ استان نیز استفاده خواهد شد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: تعدادی از این صنایع پای کار آمده و سرویس‌های خود را در اختیار قرار داده‌اند که هماهنگی‌های لازم با تمامی بخش‌های حمل‌ونقل از جمله اتوبوس، قطار و پروازها برای تسهیل بازگشت ایمن و به موقع زائران در روزهای اوج بازگشت انجام شده است.

جمالی‌نژاد در ادامه به پیگیری ایمنی محور صنعتی فولادشهر-دیزیچه اشاره کرد و گفت: این محور به دلیل تردد بالای کامیون‌های سنگین و جدانشدن مسیر رفت‌وبرگشت، شاهد حوادث متعددی است.

وی قول بازدید و رسیدگی به این محور و مشکلات برخی واحدهای صنعتی منطقه را داد و ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و صنایع، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها خدمات مناسبی به زائران ارائه شده و اهداف اقتصادی استان نیز محقق شود.