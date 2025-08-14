حرم دانیال نبی در شوش میزبان بیش از ۱۰۰ هزار جامانده اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، شهر شوش که به دلیل برگزاری یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین پیاده‌روی‌های اربعین در کشور شناخته می‌شود، امروز پنج‌شنبه همزمان با اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پذیرای بیش از ۱۰۰ هزار زائر و عزادار حسینی از مناطق مختلف خوزستان و شهرهای اطراف از جمله اهواز، دشت آزادگان، هویزه، دزفول، اندیمشک، ایلام، دهلران، خرم‌آباد، شوشتر، آبادان، خرمشهر و ماهشهر بود.

زائران با حمل پرچم‌های عزای حسینی و برپایی مراسم عزاداری و مرثیه‌سرایی در حاشیه جاده‌های منتهی به شوش، به سوی حرم حضرت دانیال نبی (ع) حرکت کردند. این آئین سنتی که از شب اربعین در آستان دانیال نبی (ع) آغاز شده بود، در روز اربعین با حرکت دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی در اطراف حرم به اوج خود رسید.

امید صبری‌پور، فرماندار شوش با اشاره به بسیج تمام امکانات این شهرستان برای خدمت‌رسانی به زائران، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، اقامت، تغذیه، خدمات پزشکی، رفع مشکلات ترافیکی و امکانات رفاهی زائران فراهم شده است.

وی افزود: ۴۰۰ موکب در مسیرهای منتهی به شوش و حرم دانیال نبی (ع) با ارائه چای، غذا و انواع خوراکی از زائران پیاده پذیرایی کردند.