خبرگزاری مهر- گروه استانها: صبح گرم اربعین، وقتی پای جاماندگان البرزی بر آسفالت داغ مسیرهای مختلف استان گذاشته میشد، گرمای زمین فقط جسم را نمیسوزاند؛ بلکه داغی عشق و وفاداری به حسین (ع) را در دلها زنده میکرد.
پیادهروی دلدادگان حسینی، ادامه راه کربلا بود برای کسانی که نتوانستند به آن سفر معنوی برسند؛ گویی همقدمی هزاران البرزی گرمای اربعین را تشدید میکند و عشق سیدالشهدا را در کوچه و خیابانهای این شهر فریاد میزند.
مردم عزادار حسینی در استان البرز با اجتماع در آئینهای جاماندگان اربعین در سوگ سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت حسین بن علی (ع) و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند.
هزاران تن از عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) با در دست داشتن بیرقهای سیاه و تشکیل دستههای عزاداری در مناطق مختلف استان البرز به حرکت در آمدند.
هیئتهای مذهبی و دستههای عزاداری برای زنده کردن پیاده روی اربعین حسینی در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی دهها موکب راه اندازی و خدماتی همچون پذیرایی با چای و شربت ارائه دادند.
در این مراسم کودکان و نوجوانان نیز همراه با والدین خود با شور و حال خاصی با در دست داشتن پرچمهای کوچک عزا و سربندهای «یاحسین (ع)» و «یا زهرا (س)» شرکت داشتند.
روحانیون، ایثارگران، جانبازان، خانوادههای معظم شهدا، هنرمندان و مسئولان همراه با قشرهای مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی عزیزی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز در باره برنامههای فرهنگی امروز گفت: در راستای تعظیم شعائر حسینی و ترویج فرهنگ وقف و اجرای نیات واقفان خیراندیش و ترویج روحیه همدلی، رزمایش کمک مومنانه برگزار شد.
عزیزی بیان کرد: حرکت دستههای عزاداری و راهپیمایی جاماندگان اربعین به سمت بقاع متبرکه استان انجام شد.
وی افزود: مراسم عزاداری و پیاده روی از صبح امروز از ۲ مبدا به سمت آستان مقدس امامزاده محمد (ع) آغاز شد و به سمت آستان مقدس امامزاده محمد (ع) عزاداری کردند.
وی اضافه کرد: در بقعه متبرکه امامزاده محمد (ع) حدود ۵۰ ایستگاه صلواتی شامل خدمات چندرسانه ای، کودک، پاسخ به سوالات شرعی و پذیرایی ایجاد شد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز نیز از برپایی یک هزار موکب از عزاداران حسینی البرز خبرداد و گفت: پیاده روی جاماندگان اربعین شهر کرج در پیاده راه امامزاده حسن (ع) همراه با برنامههای مختلف برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جابر انصاری پور اظهار کرد: بخش دیگر پیاده روی اربعین از میدان حصارک تا امامزاده محمد علیه السلام کرج برگزار شد.
وی گفت: امسال نیز همانند سالهای گذشته بلکه پرشورتر از قبل، مواکب و هیئتهای مذهبی برنامههای مختلفی را در سطح استان برگزار کردند.
وی افزود: مراسم اجتماع و جاماندگان اربعین حسینی در بیش از ۲۰ نقطه شاخص استان البرز از صبح امروز تا نماز ظهر، برگزار شد و مردم عزادار یاد سالار شهیدان و شهدای کربلا را گرامی داشته و در رثای خاندان اهل بیت (ع) عزاداری کردند.
نظر شما