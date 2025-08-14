  1. استانها
پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در روستای ذوالپیران و میرمحله شفت

شفت - پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در روستای ذوالپیران و میرمحله شفت برگزار شد.

تصویربردار: قائم پورباقر

