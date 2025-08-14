https://mehrnews.com/x38MnD ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲ کد خبر 6560395 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲ پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در روستای ذوالپیران و میرمحله شفت شفت - پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در روستای ذوالپیران و میرمحله شفت برگزار شد. دریافت 9 MB تصویربردار: قائم پورباقر کد خبر 6560395 کپی شد مطالب مرتبط بازگشت بیش از ۵۶۰۰ زائر گیلانی از اربعین حسینی آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از رشت به آستانه اشرفیه مراسم عزاداری روز اربعین حسینی در مسجد جامع ولیعصر (عج) شفت تصاویری از آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در رشت خدماترسانی موکب شهدای آستارا در نجف برچسبها اربعین 1404 شفت راهپیمایی جاماندگان
