بازگشت بیش از ۵۶۰۰ زائر گیلانی از اربعین حسینی

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای بازگشت زائران اربعین تاکنون ۵۶۳۳ نفر از طریق پایانه‌های مرزی مهران و خسروی وارد کشور شده و به استان گیلان بازگشته‌اند.

وی افزود: تا ساعت ۱۳ پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۹۳ سفر بازگشت از مرز مهران با جابه‌جایی ۵۳۳۷ نفر و همچنین ۷ سفر بازگشت از مرز خسروی با جابه‌جایی ۲۹۶ مسافر ثبت شده است.

وی با اشاره به تداوم روند بازگشت زائران اربعین، افزود: تمامی ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان گیلان در آمادگی کامل برای بازگشت زائران هستند و هماهنگی‌های لازم برای خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شده است.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین از زائران خواست تا برای تسهیل در روند بازگشت، برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند و از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.