آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از رشت به آستانه‌ اشرفیه 

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی صبح پنجشنبه در شهرستان رشت آغاز شده و شرکت‌کنندگان از گلزار شهدای رشت به سمت گلزار شهدای آستانه‌اشرفیه حرکت می‌کنند.

این مراسم که با هدف ادای احترام به سالار شهیدان امام حسین (ع) و ابراز ارادت به واقعه عاشورا برگزار می‌شود، با قرائت زیارت اربعین و برپایی مجالس سوگواری ادامه دارد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی ضمن زنده نگه داشتن یاد شهدای کربلا با شور و حال حسینی به عزاداری پرداخته و هم‌زمان با دیگر شهرهای کشور پیوند معنوی خود را با زائران اربعین در کربلا تجدید می‌کنند.

مسئولان محلی و هیئت‌های مذهبی با همکاری مردم برنامه‌های متنوع فرهنگی و دینی در مسیر راهپیمایی برگزار کرده‌اند تا فضای معنوی مراسم هرچه بیشتر حفظ شود.