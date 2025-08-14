ترویج فرهنگ همدلی با تلاش داوطلبان اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان، ظهر پنجشنبه در نشستی که به منظور پاسداشت و تجلیل از داوطلبان اجتماعی برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های خالصانه داوطلبان اجتماعی گفت: شما به جای کسب منفعت شخصی، با صرف زمان، انرژی، هزینه و همت والا، تنها به نیت خیر و خدمت به هم نوعان خود گام برداشته‌اید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: فعالیت‌های شما نه‌تنها به انسان‌ها، بلکه به هر آنچه در زیست بوم اطراف زندگی انسانی قرار دارد، تشریف می‌یابد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: این همت شما نه‌تنها نوعی فرهنگ‌سازی است، بلکه دیگران را نیز به انجام کارهای خیر ترغیب کرده است.

جهانیان ضمن ستودن نقش این افراد در بهبود وضعیت جامعه و ترویج فرهنگ همدلی گفت: تجلیل از داوطلبان و تأکید بر اهمیت الگوسازی فعالیت‌های خیرخواهانه، گامی در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی خواهد بود و همه ما باید با رسانه‌ای که در اختیار داریم، این فعالیت‌ها را ترویج دهیم تا الگویی برای جامعه باشد.

ایشان افزود: این داوطلبان در حوزه‌های مختلفی چون حمایت از نیازمندان، آموزش رایگان به محرومین، کمک به بیماران، ارائه خدمات پزشکی رایگان، کاشت درخت، حمایت از کودکان کار و موارد مختلف فعالیت می‌کنند.

در پایان نشست از داوطلبین اجتماعی حاضر تقدیر به عمل آمد.