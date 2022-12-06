به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح سه شنبه در آئین تجلیل از داوطلبان سلامت شهرستان دیر با تسلیت ایام فاطمیه، اظهار داشت: رفتار و کردار و سبک زندگی خود را با حضرت زهرا سلام الله علیها تطبیق دهیم.

امام جمعه دیر افزود: روز جهانی داوطلب فرصت خوبی است تا از کسانی که با انگیزه خدایی و نوع دوستی اقداماتی انجام داده و دیگران را به کارهای خبر دعوت و تشویق می‌کنند، قدردانی کنیم.

وی به اشاره به اینکه فرهنگ داوطلبی ریشه در تاریخ دارد، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید از همه جنبه‌ها به ویژه در بعد بهداشت و سلامت جسم و روح و روان و اخلاقی سالم باشد.

حسینی تاکید کرد: در کنار انتقال مسائل بهداشتی به دیگران در زمینه سلامت اخلاقی جامعه نیز مسئول هستیم و جایی که امنیت اخلاقی جامعه در خطر است با زبان خوش ورود کنیم.

وی افزود: در طول انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و سال‌های اوج کرونا نیز شاهد حضور افراد داوطلب از همه اقشار بودیم و با وجود تلاش کادر درمان و پرستاران اگر مردم و خیرین پای کار نبودند به موفقیت نمی‌رسیدیم.

امام جمعه دیر یادآور شد: یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری مسئله پیری جمعیت است که اگر فکری نکنیم آینده کشور به خطر می‌افتد.

وی ابراز کرد: پیر جمعیتی آسیب‌های متعددی از جمله در بعد اقتصادی و مقابله با دشمن که نیازمند نیروی جوان هستیم را متوجه کشور می‌کند.

حسینی بیان داشت: در کنار تشویق خانواده‌ها به فرزند آوری، مسئولین نیز وعده‌ها و مشوق‌های که در این زمینه در نظر گرفته‌اند را عملیاتی کنند.

حضور داوطلبان سلامت به ایستادگی در مقابل دشمن کمک می‌کند

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار شهرستان دیر گفت: جامعه‌ای می‌تواند رشد و توسعه همه جانبه و عدالت محور همراه با معنویت داشته باشد که آحاد مردم در سرنوشت خود سهیم و همراه باشند.

مصطفی فخرایی افزود: دشمن همه ارکان نظام را مورد هجمه قرار داده است و می‌خواهد رمز موفقیت ما یعنی وحدت و همراهی مردم را بزند و سوال اساسی ما از غرب این است که اگر شما با جمهوری اسلامی مشکل دارید، بیماران پروانه‌ای و سرطانی چه خطری برای آمریکا دارد که باید تحریم دارویی شوند.

وی ادامه داد: حضور داوطلبان سلامت به جامعه و توسعه و ایستادگی در مقابل دشمن کمک می‌کند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار شهرستان دیر عنوان کرد: هدف دشمن تغییر باورهای ما و ترویج سبک زندگی غربی است و ترویج فرهنگ داوطلبی در همه جا به ویژه در حوزه سلامت اهمیت دارد.

داوطلبان سلامت بازوهای نظام سلامت هستند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: داوطلبان سلامت بازوهای نظام سلامت شهرستان هستند و هر وقت کارها به مردم محول شد نتایج خوبی گرفتیم.

عباس آدمیت نسب با بیان اینکه از ظرفیت داوطلبان سلامت استفاده خواهیم کرد، افزود: وظیفه همه ما ایجاد امید به آینده در جامعه است و باید این موتور محرک را فعال کنیم تا در مراحل بعد بتوانیم برنامه‌های خود مانند ترویج فرزند آوری را اجرا کنیم.

وی بیان کرد: انسجام اجتماعی و عدالت در سلامت از طریق ترویج فرهنگ داوطلبی است و در حال حاضر ۱۳۲ داوطلب سلامت علاوه بر خانواده خود ۲۰ خانوار اطراف خودشان را پوشش می‌دهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ادامه داد: به دنبال این هستیم که آموزه‌های سلامت را مسجد محور کنیم و از ظرفیت حلقه‌های صالحین برای انتقال مفاهیم بهداشت و سلامت بهره ببریم.

در این آئین از داوطلبان سلامت شهرستان دیر تجلیل شد.