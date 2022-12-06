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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۹:۰۴

امام جمعه دیر:

مسئولان مشوق‌های فرزندآوری را عملیاتی کنند

مسئولان مشوق‌های فرزندآوری را عملیاتی کنند

بوشهر- امام جمعه دیر گفت: در کنار تشویق خانواده‌ها به فرزند آوری، مسئولین نیز وعده‌ها و مشوق‌هایی که در این زمینه در نظر گرفته اند را عملیاتی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح سه شنبه در آئین تجلیل از داوطلبان سلامت شهرستان دیر با تسلیت ایام فاطمیه، اظهار داشت: رفتار و کردار و سبک زندگی خود را با حضرت زهرا سلام الله علیها تطبیق دهیم.

امام جمعه دیر افزود: روز جهانی داوطلب فرصت خوبی است تا از کسانی که با انگیزه خدایی و نوع دوستی اقداماتی انجام داده و دیگران را به کارهای خبر دعوت و تشویق می‌کنند، قدردانی کنیم.

وی به اشاره به اینکه فرهنگ داوطلبی ریشه در تاریخ دارد، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید از همه جنبه‌ها به ویژه در بعد بهداشت و سلامت جسم و روح و روان و اخلاقی سالم باشد.

حسینی تاکید کرد: در کنار انتقال مسائل بهداشتی به دیگران در زمینه سلامت اخلاقی جامعه نیز مسئول هستیم و جایی که امنیت اخلاقی جامعه در خطر است با زبان خوش ورود کنیم.

وی افزود: در طول انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و سال‌های اوج کرونا نیز شاهد حضور افراد داوطلب از همه اقشار بودیم و با وجود تلاش کادر درمان و پرستاران اگر مردم و خیرین پای کار نبودند به موفقیت نمی‌رسیدیم.

امام جمعه دیر یادآور شد: یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری مسئله پیری جمعیت است که اگر فکری نکنیم آینده کشور به خطر می‌افتد.

وی ابراز کرد: پیر جمعیتی آسیب‌های متعددی از جمله در بعد اقتصادی و مقابله با دشمن که نیازمند نیروی جوان هستیم را متوجه کشور می‌کند.

حسینی بیان داشت: در کنار تشویق خانواده‌ها به فرزند آوری، مسئولین نیز وعده‌ها و مشوق‌های که در این زمینه در نظر گرفته‌اند را عملیاتی کنند.

حضور داوطلبان سلامت به ایستادگی در مقابل دشمن کمک می‌کند

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار شهرستان دیر گفت: جامعه‌ای می‌تواند رشد و توسعه همه جانبه و عدالت محور همراه با معنویت داشته باشد که آحاد مردم در سرنوشت خود سهیم و همراه باشند.

مصطفی فخرایی افزود: دشمن همه ارکان نظام را مورد هجمه قرار داده است و می‌خواهد رمز موفقیت ما یعنی وحدت و همراهی مردم را بزند و سوال اساسی ما از غرب این است که اگر شما با جمهوری اسلامی مشکل دارید، بیماران پروانه‌ای و سرطانی چه خطری برای آمریکا دارد که باید تحریم دارویی شوند.

وی ادامه داد: حضور داوطلبان سلامت به جامعه و توسعه و ایستادگی در مقابل دشمن کمک می‌کند.

مسئولان مشوق‌های فرزندآوری را عملیاتی کنند

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار شهرستان دیر عنوان کرد: هدف دشمن تغییر باورهای ما و ترویج سبک زندگی غربی است و ترویج فرهنگ داوطلبی در همه جا به ویژه در حوزه سلامت اهمیت دارد.

داوطلبان سلامت بازوهای نظام سلامت هستند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: داوطلبان سلامت بازوهای نظام سلامت شهرستان هستند و هر وقت کارها به مردم محول شد نتایج خوبی گرفتیم.

عباس آدمیت نسب با بیان اینکه از ظرفیت داوطلبان سلامت استفاده خواهیم کرد، افزود: وظیفه همه ما ایجاد امید به آینده در جامعه است و باید این موتور محرک را فعال کنیم تا در مراحل بعد بتوانیم برنامه‌های خود مانند ترویج فرزند آوری را اجرا کنیم.

وی بیان کرد: انسجام اجتماعی و عدالت در سلامت از طریق ترویج فرهنگ داوطلبی است و در حال حاضر ۱۳۲ داوطلب سلامت علاوه بر خانواده خود ۲۰ خانوار اطراف خودشان را پوشش می‌دهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ادامه داد: به دنبال این هستیم که آموزه‌های سلامت را مسجد محور کنیم و از ظرفیت حلقه‌های صالحین برای انتقال مفاهیم بهداشت و سلامت بهره ببریم.

در این آئین از داوطلبان سلامت شهرستان دیر تجلیل شد.

کد مطلب 5648010

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