خیابانهای ارومیه غرق در شور و سوگ حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، از صبح پنجشنبه هیأتها و دستهجات عزاداری با نوای سوزناک نوحهخوانان، در مسیرهای مشخصشده به حرکت درآمده و با سینهزنی و زنجیرزنی یاد و نام سیدالشهدا (ع) و یاران وفادارش را زنده نگه میدارند.
در این روز معنوی، مردم ارومیه با توزیع نذری و برپایی ایستگاههای صلواتی از عزاداران پذیرایی کرده و جلوهای از همبستگی، ارادت و عشق به خاندان پیامبر (ص) را به نمایش گذاشتند.
همچنین در این روز، آئین سنتی «شاه حسین گویان» یا «شاخسی–واخسی» با حضور گسترده عزاداران برگزار شد.
فضای شهر غرق در عطر نذورات و صدای نوحه است و کوچک و بزرگ، زن و مرد، با چشمانی اشکبار در مراسم اربعین اباعبدالله حضور یافتند.
همچنین عصر جمعه مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین از میدان شهدا تا گلزار شهدای ارومیه برگزار خواهد شد و عاشقان حسینی با گامهایی استوار مسیر عشق و دلدادگی را طی کرده و یاد و نام امام حسین (ع) و یارانش را گرامی خواهند داشت.
