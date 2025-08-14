  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

فردا برق در فریدن ۴ ساعت قطع می شود؛ سرقت فیبر نوری علت خاموشی است

فردا برق در فریدن ۴ ساعت قطع می شود؛ سرقت فیبر نوری علت خاموشی است

اصفهان- سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان از قطعی برق ۴ ساعته در شهرستان فریدن به دلیل سرقت فیبر نوری از دکل‌های برق فشار قوی خبر داد.

جعفر نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته سارقی با بالا رفتن از دکل‌های برق فشار قوی در شهرستان فریدن فیبر نوری را قطع کرد که این اقدام منجر به اختلال در ارتباطات صنعت برق شد.

وی ادامه داد: به دنبال این حادثه عملیات تعمیر خط فیبر نوری آغاز شده و به همین دلیل، قطعی برق در برخی مناطق این شهرستان پیش‌بینی می‌شود.

سخنگوی توزیع برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: این قطعی از ساعت ۱۱ صبح فردا جمعه ۲۴ مرداد آغاز شده و حداکثر چهار ساعت ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در شبکه‌های برق، فوری با سامانه ۱۲۱ تماس بگیرند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

کد خبر 6560550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها