فردا برق در فریدن ۴ ساعت قطع می شود؛ سرقت فیبر نوری علت خاموشی است

جعفر نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته سارقی با بالا رفتن از دکلهای برق فشار قوی در شهرستان فریدن فیبر نوری را قطع کرد که این اقدام منجر به اختلال در ارتباطات صنعت برق شد.
وی ادامه داد: به دنبال این حادثه عملیات تعمیر خط فیبر نوری آغاز شده و به همین دلیل، قطعی برق در برخی مناطق این شهرستان پیشبینی میشود.
سخنگوی توزیع برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: این قطعی از ساعت ۱۱ صبح فردا جمعه ۲۴ مرداد آغاز شده و حداکثر چهار ساعت ادامه خواهد داشت.
وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در شبکههای برق، فوری با سامانه ۱۲۱ تماس بگیرند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
