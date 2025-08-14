https://mehrnews.com/x38Mtj ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹ کد خبر 6560624 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹ بسته خبری ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان زاهدان _ در بسته خبری امشب به مهمترین رخدادهای استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 35 MB کد خبر 6560624 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۳ مرداد ماه استان کردستان بسته خبری ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما