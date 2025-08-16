https://mehrnews.com/x38N7p ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷ کد خبر 6562196 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷ بسته خبری ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب به مهمترین رخدادهای استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 32 MB کد خبر 6562196 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ استان سیستان وبلوچستان بسته خبری ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما