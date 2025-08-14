نجات ۴ شهروند مشهدی در حریق منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر آتشپاد دوم حسین صالح، از وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در خیابان صیاد ۳۲ خبر داد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد بیان کرد: این حادثه عصر پنجشنبه به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲۶ و ۲۷ به محل اعزام شدند.

وی گفت: حریق منزل در طبقه دوم این ساختمان به دلایل نامشخص اتفاق افتاده بود که در جریان این عملیات، آتش‌نشانان موفق شدند ۴ نفر محبوس در طبقه سوم را به منطقه‌ای امن منتقل کنند.

صالح بیان کرد: با اقدام سریع آتش نشانان مشهدی، آتش مهار و از گسترش آن به دیگر واحدها جلوگیری شد.