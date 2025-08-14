  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

نجات ۴ شهروند مشهدی در حریق منزل مسکونی

نجات ۴ شهروند مشهدی در حریق منزل مسکونی

مشهد - معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد از نجات چهار شهروند مشهدی در حریق منزل مسکونی واقع در خیابان صیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر آتشپاد دوم حسین صالح، از وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در خیابان صیاد ۳۲ خبر داد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد بیان کرد: این حادثه عصر پنجشنبه به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲۶ و ۲۷ به محل اعزام شدند.

وی گفت: حریق منزل در طبقه دوم این ساختمان به دلایل نامشخص اتفاق افتاده بود که در جریان این عملیات، آتش‌نشانان موفق شدند ۴ نفر محبوس در طبقه سوم را به منطقه‌ای امن منتقل کنند.

صالح بیان کرد: با اقدام سریع آتش نشانان مشهدی، آتش مهار و از گسترش آن به دیگر واحدها جلوگیری شد.

کد خبر 6560634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها