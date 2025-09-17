جان باختن ۳ جوان در روستایی حوالی مشهد بر اثر گازگرفتگی در چاه 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: آتش نشانان گلبهار و چناران راهی روستای بقمچ شدند تا سه مرد جوان را که در چاه دچار حادثه شده بودند، نجات دهند؛ مأموریتی که با تلاش زیاد در نهایت منجر به خارج کردن پیکر دو تن از این افراد شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵، نجاتگران ایستگاه‌های ۷ و ۳۶ مشهد نیز برای کمک به آتش نشانان گلبهار و چناران به روستای بقمچ اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه نفر اول برای گذاشتن کفکش وارد چاهی به عمق ۲۵ متر شده اما دچار گازگرفتگی شده و در پی آن نفر دوم و سوم نیز برای کمک وارد چاه شده‌اند اما متأسفانه آنها نیز دچار گازگرفتگی شدند.

به گفته صالح پیکر بی‌جان نفر سوم نیز توسط آتش نشانان مشهد از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

بر اساس این گزارش، سه فرد فوت شده در این حادثه ۳۶، ۳۸ و ۴۰ ساله بوده‌اند.