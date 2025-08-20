فوت بانوی سالمند بر اثر حریق منزل مسکونی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک منزل مسکونی در بلوار پیروزی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۲۵ به محل حادثه اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: این حریق که در یکی از اتاق‌های طبقه اول یک ساختمان ۸ واحدی به دلیل نامشخصی به وقوع پیوسته بود، منجر به فوت یک خانم سالمند بر اثر دودگرفتگی شد.

وی ضمن اظهار تأسف از این حادثه، گفت: آتش نشانان پس از تحویل پیکر فوتی به اورژانس، حریق را اطفا کردند و پس از ایمن سازی و تهویه، محل را تحویل عوامل انتظامی دادند.

به گفته صالح، بررسی‌های کارشناسی برای تعیین علت دقیق آتش سوزی ادامه دارد.