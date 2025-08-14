https://mehrnews.com/x38Mvr ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵ کد خبر 6560679 استانها کردستان استانها کردستان ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵ نظر زائران اربعین در بازگشت از سفر کربلا در مورد خدمات مواکب کردستان سنندج- زائران اربعین حسینی در بازگشت از سفر معنوی کربلا نظر خود را در مورد خدمات مواکب کردستان میگویند. دریافت 21 MB کد خبر 6560679 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی اربعین صف مؤمنان و مهدوین را از دجالیون جدا میکند پیادهروی جاماندگان اربعین در زنجان حضور میلیونی زوار در کربلای معلی/ موکبهای عزا از عراق تا لبنان+ فیلم و عکس برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 سنندج
نظر شما