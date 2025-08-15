موضع گیری وزیر خارجه مصر درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در جدیدترین موضع گیری خود بر ضرورت دستیابی به توافق برای آتش بس و اهمیت حفظ جان مردم فلسطین و تضمین ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تسریع در رسیدگی به این بحران انسانی فوری و اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای اعطای مجوز دسترسی ایمن و پایدار کمکهای بشردوستانه و بازگشایی تمامی گذرگاههای مرتبط به نوار غزه شد.
وزیر خارجه مصر در ادامه بر ضرورت طرح ارائه افقهای سیاسی برای دستیابی به یک راه حل عادلانه و پایدار در قبال مسأله فلسطین که این امکان را به آنها میدهد تا حقوق مشروع خود، به ویژه حق تعیین سرنوشت و تاسیس کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزبندیهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی را به دست آورند، تاکید کرد.
وزیر خارجه مصر گفت که کشورش به عنوان یک ستون اصلی برای امنیت و ثبات در خاورمیانه و آفریقا شناخته میشود.
