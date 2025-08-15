به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار شافعی گفت: صبح جمعه خبر وقوع آتشسوزی در پاساژ آشنا واقع در پیادهراه فردوسی سنندج، از طریق سامانه ۱۲۵ به آتشنشانی اعلام شد.
سرپرست آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج، اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی از پنج ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: آتشسوزی در طبقات دوم و سوم این پاساژ رخ داد که در نتیجه آن حدود ۱۵ تا ۲۰ مغازه بهطور کامل طعمه حریق شدند و برخی مغازهها نیز خسارت جزئی دیدند.
شافعی با اشاره به اینکه عملیات اطفای حریق تا مهار کامل آتش ادامه داشت، گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت دقیق وقوع حریق در دست بررسی است.
