به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار شافعی گفت: صبح جمعه خبر وقوع آتش‌سوزی در پاساژ آشنا واقع در پیاده‌راه فردوسی سنندج، از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اعلام شد.

سرپرست آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج، اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی از پنج ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌سوزی در طبقات دوم و سوم این پاساژ رخ داد که در نتیجه آن حدود ۱۵ تا ۲۰ مغازه به‌طور کامل طعمه حریق شدند و برخی مغازه‌ها نیز خسارت جزئی دیدند.

شافعی با اشاره به اینکه عملیات اطفای حریق تا مهار کامل آتش ادامه داشت، گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت دقیق وقوع حریق در دست بررسی است.