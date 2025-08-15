به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مره‌ئی گفت: در راستای اهمیت اجرای برنامه واکسیناسیون بروسلوز و پیشگیری از انتشار بیماری در جمعیت دام سبک، اکیپ‌های دامپزشکی متشکل از ۴ نفر نیرو با تجهیزات کامل مطابق برنامه‌ریزی قبلی به ۵ روستا و ۵ درصد واحدهای دامداری شهرستان‌های هدف اعزام شده و نمونه‌های سرمی از ۵۰ رأس دام جمع‌آوری شد.



رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نیکشهر با بیان اینکه بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است، تصریح کرد: باکتری بروسلا عامل این بیماری است و دامنه گسترده‌ای از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می‌کند. این بیماری به دلیل سقط جنین، کاهش تولید شیر، نازایی و عقیمی دام‌ها و همچنین ابتلای انسان به تب مالت، همواره از دو منظر اقتصادی و بهداشتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: انتقال عامل بیماری به واحدهای دامداری عمدتاً از طریق خرید دام‌های بدون سوابق بهداشتی معتبر صورت می‌گیرد و به همین دلیل به دامداران توصیه می‌شود از خرید دام‌های فاقد مدارک بهداشتی خودداری کنند تا برنامه‌های پیشگیرانه مؤثر واقع شود.

مره‌ئی اظهار داشت: از آغاز فروردین ماه سال جاری، طرح واکسیناسیون بروسلوز در جمعیت دام سبک شهرستان آغاز شده و تاکنون ۱۳۴ روستا و بیش از ۱۳ هزار رأس دام‌های سبک تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته‌اند. اکیپ‌های دامپزشکی به‌طور مستمر نسبت به پایش و جمع‌آوری نمونه‌های سرمی اقدام می‌کنند و ۱۷ درصد جمعیت دامی هر روستا تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.