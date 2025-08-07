  1. استانها
اولین محموله نهاده‌های دامی از بازارچه مرزی شاهگل وارد کشور شد

زابل - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان از ورود نخستین محموله نهاده‌های دامی از طریق بازارچه مرزی شاهگل به منطقه سیستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سنجرانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: نخستین محموله نهاده‌های دامی با هدف توسعه تجارت مرزی و تأمین نیاز دامداران، از بازارچه مرزی شاهگل وارد منطقه سیستان شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان افزود: این اتفاق مهم که با هماهنگی سازمان منطقه آزاد سیستان انجام گرفته، نوید بخش تسهیل روند واردات نهاده‌ها برای دامداران و فعالان کشاورزی منطقه است.

️وی در پایان تاکید کرد: منطقه آزاد سیستان با همکاری نهادهای مرتبط و اتحادیه دامداران، تلاش می‌کند تا با توسعه زیرساخت‌های گمرکی و خدمات لجستیکی در این بازارچه مرزی، روند واردات را تسهیل و تسریع بخشد.

