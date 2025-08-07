به گزارش خبرنگار مهر، حسین سنجرانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: نخستین محموله نهاده‌های دامی با هدف توسعه تجارت مرزی و تأمین نیاز دامداران، از بازارچه مرزی شاهگل وارد منطقه سیستان شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان افزود: این اتفاق مهم که با هماهنگی سازمان منطقه آزاد سیستان انجام گرفته، نوید بخش تسهیل روند واردات نهاده‌ها برای دامداران و فعالان کشاورزی منطقه است.

️وی در پایان تاکید کرد: منطقه آزاد سیستان با همکاری نهادهای مرتبط و اتحادیه دامداران، تلاش می‌کند تا با توسعه زیرساخت‌های گمرکی و خدمات لجستیکی در این بازارچه مرزی، روند واردات را تسهیل و تسریع بخشد.