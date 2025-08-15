موج گرمای شدید تلفات مرغ ها را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هزارجریبی در بازدید از واحدهای مرغداری‌های گلستان اظهار کرد: با توجه به موج گرمای شدید و احتمال بروز تنش گرمایی در واحدهای مرغداری استان، می‌تواند منجر به افزایش تلفات و خسارات اقتصادی شود.

وی افزود: مرغداران با اجرای اقداماتی مانند اجرای برنامه خاموشی و قطع دان در ساعات اوج گرما، کاهش تراکم گله، سرویس سیستم‌های تهویه، جلوگیری از قرار گرفتن مخازن آب در معرض نور خورشید و استفاده از رطوبت‌سازها، از طیور خود محافظت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: با توجه به قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، از مرغداران درخواست می‌شود ژنراتورهای دیزلی خود را سرویس و آماده‌به‌کار نگه دارند و سوخت جایگزین کافی ذخیره کنند.