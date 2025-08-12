تأمین ۲۵۰۰ تن کود شیمیایی برای کشاورزان دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی مدصبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، ۲ هزار و ۵۷۵ تن انواع کود شامل اوره، فسفات و پتاس در شهرستان دشتستان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر تأمین و بین بهره‌برداران توزیع شد.

وی افزود: این نهاده‌ها بر اساس برنامه‌ریزی و سهمیه‌بندی ابلاغی، از طریق شبکه کارگزاری‌های مجاز و با نظارت دقیق سامانه پایش نهاده‌های کشاورزی به دست بهره‌برداران رسیده است.

عمرانی تصریح کرد: هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، حفظ حاصلخیزی خاک و کمک به پایداری تولید در مزارع شهرستان دشتستان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ضمن تأکید بر مصرف بهینه نهاده‌ها، از کشاورزان خواست با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز و دریافت مشاوره از کارشناسان جهاد کشاورزی، نهاده‌ها را مطابق الگوی کشت و نیاز واقعی زمین‌های خود مصرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: توزیع کود در شهرستان دشتستان همچنان ادامه دارد و تمامی مراحل تأمین و تحویل آن، تحت نظارت کارشناسان و با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و امنیت غذایی کشور انجام می‌شود.