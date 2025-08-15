  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

گلوگاه قطب تولید انگور سیاه است

گلوگاه - شهرستان گلوگاه با وجود وسعت محدود باغات، به دلیل شرایط آب و هوایی خاص و کشت ارقام مقاوم، در حال تبدیل‌شدن قطب تولید انگور سیاه است.

کمیل عسکری، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در سال جاری ۱۳ هکتار باغ انگور سیاه در این شهرستان زیر کشت رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۵ تن محصول برداشت شود.

وی افزود: ویژگی بارز اقلیم گلوگاه، رطوبت کمتر و جریان بادهای مناسب است که امکان پرورش انگور باکیفیت را فراهم می‌کند. ارقام کشت‌شده در این منطقه به دلیل مقاومت بالا در برابر بیماری‌های قارچی، به‌ویژه سفیدک سطحی و داخلی، نیاز کمتری به مصرف سموم دارند.

عسکری با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی این محصول تصریح کرد: توسعه باغات، استفاده از آبیاری تحت فشار و آموزش‌های تخصصی به باغداران از جمله برنامه‌های پیش‌ِرو است. ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی نیز می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش‌افزوده، فرصت‌های شغلی جدیدی در منطقه ایجاد کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه خاطرنشان کرد: با تکمیل زنجیره تولید تا فرآوری، این شهرستان قابلیت آن را دارد که در آینده‌ای نزدیک به یکی از برندهای مطرح انگور سیاه در کشور تبدیل شود.

