جانمایی مکان بازارچه جدید ماهی فروشان دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابا حسنی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و گندم، آرد و نان شهرستان دیلم بر اهمیت پایش و ساماندهی بازار، بهویژه در حوزه تأمین اقلام اساسی و نان، تأکید کرد.
معاون عمرانی فرماندار دیلم با اشاره به مصوبات نشست پیشین تنظیم بازار، از پیشرفت در ساماندهی بازارچه ماهیفروشان فعلی خبر داد و اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما، جمعآوری ماهیفروشان دورهگردی است که فاقد رعایت ضوابط و اصول بهداشتی هستند و این موضوع به صورت جدی پیگیری میشود.
باباحسنی افزود: همچنین، جانمایی مکان مناسب جهت تأسیس بازارچه جدید ماهی و فرآوردههای دریایی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن ارتقا بهداشت، دسترسی مردم به این محصولات نیز تسهیل شود.
نظارت مستمر بر نانواییها در دیلم
باباحسنی در خصوص کارگروه آرد و نان گفت: به دقت به درخواستها و مشکلات واحدهای خبازی گوش فرا دادیم و موضوع دوگانهسوز کردن سایر واحدهای خبازی نیز به منظور افزایش پایداری و بهرهوری، مورد بحث و تاکید قرار گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: عملکرد تمامی واحدهای خبازی به طور مستمر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا از ارائه نان با کیفیت و مطابق با استانداردهای لازم اطمینان حاصل شود.
در ادامه، گزارشی از روند توزیع اقلام اساسی توسط مدیریت جهاد کشاورزی ارائه شد و همچنین نتایج بازدیدهای گشتهای مشترک که توسط رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش مربوط به کارگروه آرد و نان، نمایندگان واحدهای خبازی و اتحادیه خبازان به طرح مشکلات و مسائل موجود در این صنف پرداختند.
