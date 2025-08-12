۷۲ طرح پرواربندی دام در مازندران تایید شد

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأیید ۷۲ طرح پرواربندی دام در کارگروه استانی اظهار کرد: این جلسات به‌صورت هفتگی برای بررسی طرح‌ها برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این تسهیلات در رونق تولید دام در استان، اظهار امیدواری کرد که با پرداخت این تسهیلات، واحدهای پرواربندی دام سبک و سنگین دارای مجوز که در سال‌های گذشته راکد و غیرفعال بوده‌اند، مجدداً به چرخه تولید بازگردند.

نگهدار همچنین از متقاضیان تسهیلات پرواربندی خواست برای کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

نگهدار خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان و رونق بخش کشاورزی و دامداری در استان مازندران صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر افزایش تولید و اشتغال در این حوزه داشته باشد.

وی گفت: تخصیص این تسهیلات، گامی مهم در جهت خودکفایی در تولید گوشت و تأمین نیازهای داخلی استان خواهد بود.