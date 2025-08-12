  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

۷۲ طرح پرواربندی دام در مازندران تایید شد

۷۲ طرح پرواربندی دام در مازندران تایید شد

ساری - معاون بهبود تولیدات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از بررسی و تایید ۷۲ طرح پرواربندی دام در کارگروه استانی خبر داد.

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأیید ۷۲ طرح پرواربندی دام در کارگروه استانی اظهار کرد: این جلسات به‌صورت هفتگی برای بررسی طرح‌ها برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این تسهیلات در رونق تولید دام در استان، اظهار امیدواری کرد که با پرداخت این تسهیلات، واحدهای پرواربندی دام سبک و سنگین دارای مجوز که در سال‌های گذشته راکد و غیرفعال بوده‌اند، مجدداً به چرخه تولید بازگردند.

نگهدار همچنین از متقاضیان تسهیلات پرواربندی خواست برای کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

نگهدار خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان و رونق بخش کشاورزی و دامداری در استان مازندران صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر افزایش تولید و اشتغال در این حوزه داشته باشد.

وی گفت: تخصیص این تسهیلات، گامی مهم در جهت خودکفایی در تولید گوشت و تأمین نیازهای داخلی استان خواهد بود.

کد خبر 6558914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها