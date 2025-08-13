فرماندار میانه: پیشرفت کشاورزی، پیشرفت امنیت غذایی است

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه در آئینی با حضور معاون استاندار، فرماندار ویژه میانه و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، کارخانه برنجکوبی آذربایجان به بهره برداری رسید. این پروژه که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال اجرایی شده، زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر و غیرمستقیم ۴۰ نفر را فراهم کرده است.

میانه؛ قطب تولید برنج در استان

محمدرضا مشایخی، فرماندار ویژه میانه، در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تولید برنج، گفت: میانه با تولید سالانه ۲۰ هزار تن برنج، رتبه نخست کشت این محصول در استان را به خود اختصاص داده و حدود پنج هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش مشغول به کار هستند.

وی کشاورزی را یکی از مهمترین ظرفیت‌های توسعه شهرستان دانست و افزود: پیشرفت کشاورزی نه تنها امنیت غذایی را تضمین می‌کند، بلکه استقلال کشورها نیز در گرو توجه به این حوزه حیاتی است.

تأکید بر الگوی کشت علمی و حفظ منابع آبی

فرماندار میانه با اشاره به چالش‌های اقلیمی و کم آبی، بر لزوم به کارگیری روش‌های نوین کشت تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از تجربیات علمی و رعایت اصول کشاورزی پایدار، از هدررفت آب جلوگیری و الگوی کشت بهینه را ترویج دهیم.

وی همچنین از پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ الگوی کشت برنج در میانه و توسعه زیرساختهای مرتبط خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای حمایت از کشاورزان و حقوق مردم عنوان کرد.

ویژگی‌های کارخانه جدید برنجکوبی

کارخانه برنجکوبی آذربایجان با ظرفیت پردازش ۴۰۰ تن برنج در روز، به عنوان یکی از واحدهای مکانیزه پیشرفته در منطقه شناخته می‌شود. این پروژه علاوه بر افزایش بهره وری در فرآوری برنج، نقش مؤثری در ارزش افزوده محصولات کشاورزی و رونق اقتصادی شهرستان ایفا خواهد کرد.

گفتنی است شهرستان میانه با دارا بودن ۱۹ کارخانه برنجکوبی، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید و فرآوری برنج در استان شناخته می‌شود و این افتتاح گامی دیگر در جهت تقویت زنجیره ارزش این محصول استراتژیک محسوب می‌شود.