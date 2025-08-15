۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران مستقر شد

رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند بازگشت حدود ۲۵۰ هزار زائر اربعین حسینی که عمدتاً با ناوگان اتوبوسی به کربلا سفر کرده بودند، از امروز، همزمان با اربعین در عراق، آغاز شده است.

وی بیان کرد: حدود ۱۲۰ هزار نفر از این زائران از مرز مهران وارد کشور خواهند شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای انتقال این عزیزان به نقاط مختلف کشور به صورت روزانه در حال انجام است و امروز حدود یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه‌های مرزی مستقر شده است.

وی تاکید کرد: تعداد اتوبوس‌ها لحظه به لحظه در حال افزایش است تا زائران بدون معطلی به مقاصد خود منتقل شوند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ابراز امیدواری کرد: اگر بتوانیم با همین آهنگ، حدود ۲ هزار دستگاه اتوبوس دیگر را وارد پایانه‌ها کنیم، تا فردا بعد از ظهر عملاً تمامی یا بخش عمده‌ای از زوار عزیزمان که از مرز مهران خارج شده‌اند، بدون دغدغه و تأخیر به مقاصدشان منتقل خواهند شد.

اکبری در ادامه به سهم‌بندی مرزهای ورودی اشاره کرد و گفت: مرز مهران با حدود ۴۸ درصد، بهترین عملکرد را در بازگشت زائران داشته است. پس از آن، مرز شلمچه با حدود ۳۰ درصد و مرز خسروی با تقریباً ۱۵ درصد، در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

وی همچنین درباره برنامه‌های آتی سازمان برای بهبود تردد زائران در سال‌های آینده توضیح داد: برای سال‌های آینده، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای ساماندهی بهتر جابجایی زائران نسبت به سال‌های قبل در دست انجام است. یکی از اقدامات مهم ما، ورود ۲ هزار دستگاه اتوبوس جدید و تولید هزار دستگاه اتوبوس دیگر در داخل کشور است.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم برای اربعین سال آینده سه هزار دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه کنیم، عملاً دیگر اربعین سختی از نظر حمل و نقل نخواهیم داشت و خدمات بهتری را به زائران عزیز ارائه خواهیم داد.