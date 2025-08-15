https://mehrnews.com/x38Mzn ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸ کد خبر 6560872 استانها ایلام استانها ایلام ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸ موج بازگشت زوار اربعین حسینی از مرز مهران ایلام - فیلمی از موج بازگشت زوار اربعین حسینی در نقطه صفر مرزی مهران مشاهده کنید. دریافت 17 MB فیلم: مجتبی کاور کد خبر 6560872 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت و آمار تردد زوار اربعین از مرز مهران ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران مستقر شد اسماعیلی: خدمت به زائران امام حسین (ع) سرمایهای ماندگار است مشکلی برای تامین اتوبوس در پایانه برکت مهران وجود ندارد ۳ میلیون زائر وارد کشور شدند؛ فعالیت مواکب تا ۲۵ صفر برچسبها اربعین حسینی ایلام مرز مهران اربعین 1404
