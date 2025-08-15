  1. استانها
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

موج بازگشت زوار اربعین حسینی از مرز مهران

ایلام - فیلمی از موج بازگشت زوار اربعین حسینی در نقطه صفر مرزی مهران مشاهده کنید.

فیلم: مجتبی کاور

