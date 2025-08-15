https://mehrnews.com/x38Mzd ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴ کد خبر 6560865 استانها ایلام استانها ایلام ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴ وضعیت و آمار تردد زوار اربعین از مرز مهران ایلام - فیلم و گزارش خبرنگار مهر از وضعیت و آمار تردد از مرز مهران طی صبح امروز را مشاهده کنید. دریافت 21 MB کد خبر 6560865 کپی شد مطالب مرتبط مشکلی برای تامین اتوبوس در پایانه برکت مهران وجود ندارد موج بازگشت زوار اربعین حسینی از مرز مهران ۳ میلیون زائر وارد کشور شدند؛ فعالیت مواکب تا ۲۵ صفر ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران مستقر شد برچسبها ایلام اربعین 1404 اربعین حسینی مرز مهران
