بازگشت بیش از ۲۵۰۰ زائر اربعین حسینی خراسان جنوبی از مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله جلال زاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: از ۴ تا ۲۲ مرداد ماه ۵۹۶۴ زائر استان طی ۲۳۰ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برای حضور در مراسم اربعین حسینی به پایانه‌های مرزی اعزام شده‌اند.

وی ادامه داد: با اتمام مراسم اربعین حسینی و موج بازگشت زائرین همکاران راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تمام تلاش خود را به‌کار بردند که ناوگان مورد نیاز برای بازگشت زائران اربعین حسینی با اولویت ایمنی سفر، در کمترین زمان تأمین شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: به این منظور ۸۲ سفر توسط ناوگان مسافربری تا تاریخ ۲۲ مرداد ماه برای بازگشت زائران از مرزهای تعیین شده انجام و ۲۵۶۳ زائر به استان بازگشت داده شدند.

جلال زاده اضافه کرد: همچنین در این مدت به منظور نظارت بر روند جابه‌جایی زائران اربعین حسینی بازدید و نظارت مستمر از سایت فروش اینترنتی شرکت‌های مسافربری انجام شد.

وی یادآور شد: همچنین کارشناسان ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پایانه‌های مسافری و مبادی ورودی و خروجی استان بر روند جابه‌جایی زائران حسینی نظارت داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ارجاع داده شده است.