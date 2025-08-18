به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: در طول بیش از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، روحیه مجاهدت و فداکاری در میان ملت ایران همواره زنده و پایدار بوده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات سردار جهانبخش کرمی در مدت ۱۴ سال فرماندهی سپاه انصارالمهدی (عج)، گفت: تغییر و تحول در مسئولیت‌ها بخشی طبیعی از مدیریت در نظام اسلامی است و می‌تواند آغازی برای خدمت در عرصه‌های جدید باشد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به استمرار دشمنی‌های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی افزود: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تاکنون، ملت ایران با توطئه‌ها و فشارهای گوناگون روبه‌رو بوده اما با عنایت الهی و ایستادگی مردم، این تهدیدها به فرصت تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ملت ایران در این مسیر است، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سپاه را نهادی زنده، مؤمن و بصیر توصیف کرده‌اند که نقش اساسی در صیانت از انقلاب، تأمین امنیت و حضور مؤثر در عرصه‌های سازندگی و اجتماعی دارد. همچنین امام خمینی (ره) فرمودند: اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تأکید بر روحیه مقاومت و ایستادگی تصریح کرد: پایداری در میدان‌های مختلف رمز پیروزی ملت ایران بوده و تلاش مداوم و مجاهدانه، مسیر را برای تحقق وعده‌های الهی هموار می‌سازد.

حجت‌الاسلام حسینی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانواده‌های آنان گفت: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که پیروزی نهایی با مؤمنان و استقامت‌کنندگان در راه حق خواهد بود و این سنت الهی همواره در طول تاریخ محقق شده است.