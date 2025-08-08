به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن بیات در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر زنجان با تأکید بر جایگاه بیبدیل مردم در پیشبرد انقلاب اسلامی گفت: هر کجا مردم در عرصه بودند و لبیک گفتند، با افتخار پیروز میدان بودیم. مردم سرمایههای گرانقدر برای کشور هستند.
وی با اشاره به دعوت قرآن کریم به تقوا، افزود: انسان اگر تقوا پیشه کند، در قیامت سرافراز خواهد بود و از دو خطر بزرگ، ترس و اندوه، در امان میماند. زندگی باید بر محور تقوا باشد تا زشتیها پوشیده و انسان نزد خداوند محبوب و موفق شود.
خبرنگاران در عرصههای مختلف در انتشار اخبار صحیح موفق عمل میکنند
وی با بیان اینکه خبرنگاران در عرصههای مختلف با وجود مشکلات، در انتشار اخبار صحیح موفق عمل میکنند، افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز خبرنگاران با انتشار اخبار امیدبخش و همراهی با جهادگران موجب آرامش مردم شدند.
امام جمعه موقت زنجان با گرامیداشت روز بزرگداشت شهدای حرم و یادآوری نام شهید محسن حججی، گفت: شهدا با نثار جان خود امنیت را برای جامعه به ارمغان آوردند و یاد آنان نباید فراموش شود.
بیات با اشاره به روز تشکلهای مردمی، حضور ملت در صحنه را عامل اصلی پیروزیها دانست و افزود: در دفاع مقدس و دیگر عرصهها، حضور مردم سلاحی قوی در برابر دشمنان بود و در حل مشکلات اقتصادی نیز باید مردممحور عمل کنیم
وی با هشدار نسبت به توطئههای دشمنان برای ضربه زدن به کشور، ادامه داد: ملت باید اتحاد خود را حفظ کرده و گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشد. ما به دنبال جنگ نیستیم، اما در برابر متجاوزان ایستادگی کرده و پاسخ دندانشکن میدهیم.
امام جمعه موقت زنجان خاطرنشان کرد: آمریکا درگیر مشکلات داخلی است و هیچ قدرتی توان مقابله با انقلاب اسلامی را ندارد.
نظر شما