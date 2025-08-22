به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه زنجان با بیان اینکه ایران از دیرباز شاهراه اتصال شرق و غرب بوده است، اظهار کرد: جاده ابریشم تنها مسیر تبادل کالا نبود، بلکه گذرگاهی برای انتقال اندیشه، فرهنگ و فناوری از چین تا اروپا محسوب میشد.
وی افزود: امروز نیز گذرگاههای ترانزیتی ابزار تمرکز و توزیع قدرت هستند و کشورهایی که بر این مسیرها مسلط شوند، در معادلات منطقهای و جهانی نقش پررنگتری خواهند داشت.
امام جمعه زنجان گفت: همانطور که مصر با کانال سوئز و سنگاپور از طریق مسیرهای کشتیرانی توانستهاند فراتر از ظرفیتهای سرزمینی و جمعیتی خود قدرتآفرینی کنند، ایران نیز با قرار گرفتن در نقطه اتصال خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، شبهقاره و مدیترانه از پتانسیل بینظیری برخوردار است.
حسینی ادامه داد: با این حال تحریمها، ضعف زیرساختها و رقابت همسایگان این فرصت را به تهدید تبدیل کرده است. بنابراین مسئولان باید با دیپلماسی فعال و مذاکره با بلوکهای مختلف از اروپا، چین، هند و روسیه، زمینه تبدیل ایران به مسیر مشترک تجاری را فراهم کنند و با ایجاد ضمانتهای امنیتی و حقوقی، ایران را به امنترین و کوتاهترین مسیر منطقه تبدیل کنند.
امام جمعه زنجان با اشاره به موقعیت زنجان گفت: این استان با داشتن مرز مشترک با هفت استان کشور، فرصت طلایی در حوزه ترانزیت، حملونقل و ارتباطات فرهنگی و اقتصادی دارد و باید در این عرصه پیشتاز باشد.
حسینی در ادامه بر ضرورت الگوگیری از سبک زندگی رضوی تأکید کرد و افزود: امام رضا (ع) عبودیت را در گرو بردباری و کنترل خشم میدانست و کسی که نتواند غضب خود را مهار کند، اسیر جهل و هوای نفس خواهد بود.
امام جمعه زنجان با تأکید بر تقویت حلم و بردباری در جامعه گفت: اگر قرار است زنجان شهری همدل و مهربان باشد، باید فرهنگ خویشتنداری در آن ترویج شود.
حسینی افزود: فعالسازی پایگاههای محلهمحور و قرارگاههای فرهنگی با محوریت مسجد یک واجب شرعی است و نباید بهعنوان یک کار مستحبی یا فوقبرنامه تلقی شود.
بازسازی عتبات و نقش مردم زنجان حسینی با اشاره به اهمیت بازسازی عتبات عالیات گفت: توسعه امروز حرمهای علوی، حسینی، عباسی، کاظمین و عسکریه حاصل مشارکت مردم است و استان زنجان بهعنوان پایتخت حسینی باید سهم خود را در این زمینه ایفا کند.
گفتمان مقاومت و روایت پیروزیها
امام جمعه زنجان با اشاره به ضرورت تقویت گفتمان مقاومت گفت: ایستادگی امت اسلامی و پایداری مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه موجب تغییر معادلات قدرت در جهان شد، اما در روایت این پیروزیها ضعف داریم و برخی افراد پیامهای منفی صادر میکنند.
وی تأکید کرد: در شرایطی که باید امید، نشاط و روایت پیروزی به جامعه منتقل شود، نباید پالس ترس و تسلیم داده شود و باید ادبیات قرآنی و مکتبی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
بحران آب و ضرورت اصلاح الگوی مصرف
امام جمعه زنجان بحران آب را یکی از چالشهای مهم کشور دانست و افزود: ایران جزو کشورهای خشک و نیمهخشک است و میانگین بارش سالانه آن تنها ۲۵۰ میلیمتر است که یکسوم میانگین جهانی به شمار میآید. حل این بحران نیازمند همکاری دولت و مردم است و اصلاح الگوی مصرف میتواند بخش مهمی از مشکلات را کاهش دهد.
حسینی افزود: اگر تنها در مصرف خانگی مدیریت داشته باشیم، به اندازه چند سال بحران آب شرب در زنجان مرتفع خواهد شد. اسراف حرام است و وظیفه انسانی و اسلامی ماست که از آن پرهیز کنیم.
وی با اشاره به جایگاه قرآن در معرفی شهیدان اظهار کرد: امام حسین (ع) مظهر آرامش و اطمینان بود و همین آرامش شهادت را به مکتب زندگی تبدیل کرد. این جلوهای است که باید به جهان معرفی شود. اگر مکتب امام حسین (ع) را با این ویژگی به دنیا بشناسانیم، پیام آن نویدبخش و تازه خواهد بود.
