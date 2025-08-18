  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۴۲

آزادگان نماد ایثار و استقامت هستند

آزادگان نماد ایثار و استقامت هستند

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: آزادگان سال‌ها در دل دشمن، عزت و باور این ملت را زنده نگهداشته و نماد صبر، ایثار و استقامت شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در جمع آزادگان زنجانی که در اردوگاه امام خمینی (ره) ضمن گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، اظهار داشت: سالروز بازگشت آزادگان، یادآور روزی است که صبر و ایمان، پیروزی را در آغوش کشید.

وی با بیان اینکه آزادگان سال‌ها در دل دشمن، عزت و باور این ملت را زنده نگهداشته و نماد صبر، ایثار و استقامت شدند، افزود: مردانی که سال‌ها در دل دشمن، عزت و باور این ملت را زنده نگاه داشتند و امروز هم با همان روحیه، پرچم امید را برافراشته‌اند، نماد صبر، ایثار و استقامت هستند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: قدردان ایثار بزرگ شما آزادگان هستیم؛ گنجینه‌های زنده انقلاب که تاریخ ایران را با صبر و شجاعت، زیبا نوشتید.

وی راز موفقیت را عنصر استقامت عنوان کرد و گفت: اگر صبر و استقامت داشته باشیم به هدف خواهیم رسید چرا که در برابر سختی‌ها نباید سستی کرد و راز پیروزی استقامت و دل سپردن به وعده‌های الهی است و با تحقق این دو عنصر مهم در کنار هم، نصرت الهی را رقم خواهد زد.

