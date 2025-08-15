به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر سلطانیه اربعین با بیان اینکه اربعین عددی آسمانی است که رمز و رازهای فراوانی دارد، گفت: اربعین از مختصات حضرت سیدالشهداء (ع) و یک امتیاز آن حضرت در برابر شهادت با عظمت است.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز جهانی مسجد، یادآور شد: «در سال ۱۳۴۸ شمسی رژیم صهیونیستی مسجدالاقصی را به آتش کشید؛ اقدامی که پس از شکست اعراب در جنگ شش روزه رخ داد و نشانه‌ای از شدت یافتن خشونت این رژیم بود.،

وی بر ضرورت کارکرد چندبعدی مساجد و فعال‌بودن آن‌ها در شرایط بحرانی تأکید کرد و افزود: از مهم‌ترین اهداف دشمن، نابودی یا بی‌خاصیت‌کردن مساجد است که پیامد آن غفلت از یاد خدا و گسترش انحرافات فکری، اعتقادی و فساد در جامعه خواهد بود.

مسجد خانه خدا، نزدیک‌ترین مکان به پروردگار، قطعه‌ای از بهشت و خانه متقین است

حسینی‌نسب با بیان اینکه مسجد خانه خدا، نزدیک‌ترین مکان به پروردگار، قطعه‌ای از بهشت و خانه متقین است، افزود: در فرهنگ دینی، مسجد تراز اسلامی دارای حداقل ۱۰ کارکرد عبادی، تربیتی، فرهنگی، علمی و آموزشی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و قضائی است.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: برنامه‌ریزی شده بود در صورت ادامه جنگ، هر مسجد در یک حوزه فعال شود؛ مانند تبیین و روشنگری، کمک معیشتی به آسیب‌دیدگان یا تأمین امنیت محله.

وی از تشکیل قرارگاه مساجد شهرستان سلطانیه با پنج رکن شامل نهاد امامت جمعه، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و حوزه علمیه خبر داد و افزود: این قرارگاه مسئولیت بررسی مشکلات مساجد، انتصاب امام جماعت، انتخاب هیئت‌امنا، ارائه برنامه به مساجد و دریافت برنامه از آن‌ها را بر عهده دارد. هر مسجد باید سالانه حداقل ۱۰ برنامه محتوایی اجرا و به قرارگاه گزارش کند.

امام جمعه سلطانیه در ادامه با اشاره به شرایط حساس منطقه غرب آسیا، گفت: توافق آذربایجان و ارمنستان برای اتصال نخجوان از طریق استان سیونیک ارمنستان، در ظاهر اقتصادی اما در باطن برای قطع ارتباط ایران با اروپا طراحی شده است. این توافق برای همه طرف‌ها قمار است و می‌تواند هم تهدید و هم فرصت برای ایران باشد.

وی درباره وضعیت عراق افزود: آمریکا تلاش دارد حشدالشعبی را خلع سلاح کند؛ نیرویی که هنگام اشغال عراق شکل گرفت و با کمک به دولت و مردم، امنیت کشور را تأمین کرده است. حضور میلیونی زائران اربعین، نماد توان این نیروهاست.

امام جمعه سلطانیه همچنین با اشاره به لبنان گفت: وعده اسرائیل مبنی بر عقب‌نشینی در صورت خلع سلاح حزب‌الله دروغی آشکار است.

حسینی‌نسب درباره برجام اظهار کرد: این توافق ۱۰ ساله مهرماه امسال به پایان می‌رسد و احتمال دارد پیش از آن مکانیسم ماشه فعال شود، اما به دلیل ادامه تحریم‌های موجود، تأثیر اقتصادی چندانی نخواهد داشت؛ هرچند از نظر سیاسی و روانی باید با دقت مدیریت شود.

موضع برتر ایران در تقابل تاریخی حق و باطل

وی با بیان اینکه ایران در این تقابل تاریخی دست برتر را دارد، دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر را نشانه‌ای از قدرت دفاعی و تمدنی جمهوری اسلامی دانست.

امام جمعه سلطانیه از ملت و دولت عراق، موکب‌داران این کشور، موکب شهدای شهرستان سلطانیه، موکب حضرت رقیه (س) شهر گوزلدره و خیرینی که در برگزاری پیاده‌روی اربعین حسینی مشارکت داشتند، قدردانی کرد.