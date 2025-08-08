به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طیبی‌فر ظهر جمعه در مراسم اربعین سردار سپهبد شهید حسین سلامی و شهدای اقتدار در مصلی خاتم‌الانبیاء زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای اقتدار، ملت ایران را «بهترین امت» دانست که در طول چهار دهه گذشته همواره وفادار و استوار پشت سر امام و رهبر خود ایستاده است.

وی با بیان اینکه ملت شریف ایران، زنان، مردان و جوانان، طی ۴۶ سال گذشته حتی در سخت‌ترین فتنه‌ها و جنگ‌ها هرگز رهبر خود را تنها نگذاشته‌اند، افزود: همان‌طور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند، ملت امروز ما از ملت صدر اسلام مؤمن‌تر و پای‌کارترند.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: واکنش ملی و خودجوش مردم به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، با برگزاری رزمایش غدیریه و حضور میلیون‌ها نفر در سراسر کشور، نمونه بارز این حقیقت است.

طیبی‌فر با اشاره به واقعه شب عاشورا و پرسش حضرت زینب (س) از امام حسین (ع) درباره وفاداری یاران، گفت: ملت ایران نیز نشان داده است که در روزهای سخت، متحد و مردانه پشت انقلاب، دین و رهبری ایستاده و حتی در صورت وجود اختلاف‌نظر داخلی، اصل حمایت از نظام را حفظ می‌کند.

بصیرت و دشمن‌شناسی مردم سرمایه‌ای بزرگ برای تداوم راه شهدا است

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه، بصیرت و دشمن‌شناسی مردم را سرمایه‌ای بزرگ برای تداوم راه شهدا دانست و خاطرنشان کرد: برخی افراد شاید از نظر فکری یا سیاسی با جریان انقلاب همسو نباشند، اما در بزنگاه‌ها با شهامت پشت سر رهبری می‌ایستند که این همان ولایت‌مداری است.

وی «ولایت‌مداری» را شامل سه مرحله ولایت‌فهمی، ولایت‌باوری و ولایت‌یاری دانست و اظهار کرد: در ماجرای اخیر، رهبر معظم انقلاب تنها با یک سخنرانی کوتاه، آرامش را به کشور بازگرداندند و روحیه رزمندگان را تقویت کردند.

طیبی‌فر در ادامه با اشاره به نبرد ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی گفت: رزمندگان اسلام با تمام توان جنگیدند و در نهایت دشمن را به پذیرش آتش‌بس وادار کردند. این عملیات موجب شکل‌گیری انسجام ملی و کنار گذاشته شدن اختلافات سیاسی شد و مردم از هر گروه و گرایشی پشت انقلاب و رهبری ایستادند.

وی نقش فرماندهی کل قوا در این مقاومت را تعیین‌کننده دانست و افزود: پس از ترور فرماندهان و دانشمندان، دشمن تصور می‌کرد مردم از نظام جدا شده و اعتراضات خیابانی شکل می‌گیرد، اما رهبر معظم انقلاب با صدور سریع احکام فرماندهان جدید و آغاز عملیات موشکی، همه معادلات دشمن را برهم زدند.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمنان گمان می‌کردند با فشار نظامی و بمباران مراکز حساس ملت ایران عقب‌نشینی خواهد کرد، گفت: ملت ایران همچون کوه ایستاد و نشان داد محور زندگی‌اش ولایت است، نه خواست غرب یا شرق.

وی افزود: این انسجام ملی و حمایت مردم از رهبری در ماجرای اخیر برای دشمن کمرشکن بود و بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران، ملتی ولایت‌مدار و مقاوم است.

طیبی‌فر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور گفت: با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، فداکاری دانشمندان و تلاش جوانان، ایران به اقتداری رسیده که موشک‌های ساخت داخل از چندین لایه پدافند پیشرفته عبور کرده و مراکز حساس رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، گفت: هیچ‌کس حق ندارد با اظهارنظر یا بیانیه، وحدتی را که در این دفاع شکل گرفته خدشه‌دار کند. انسجام همه جریان‌ها باید حول محور رهبری، زیر پرچم اسلام و جمهوری اسلامی حفظ شود و هرگونه خدشه به آن کمک به دشمن است.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه همچنین با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در «بردگی غرب» گفت: امروز ملت ما با عزت و استقلال ایستاده است. ما نوکر آمریکا و اروپا نیستیم؛ ما نوکر اسلام، دین، کشور و انقلابمان هستیم و برای این آرمان‌ها ۴۶ سال شهید داده‌ایم.

وی مهم‌ترین دستاوردهای مقاومت اخیر را تبیین جایگاه ولایت‌فقیه، تقویت انسجام ملی، ارتقای جایگاه ایران از قدرت منطقه‌ای به قدرت جهانی، نمایش توان موشکی و پهپادی، و شکست نقشه دشمن برای نابودی انقلاب در ۴۸ ساعت عنوان کرد.

طیبی‌فر با گرامیداشت فداکاری رزمندگان و شهدای مدافع امنیت هشدار داد: اگر مردم نسبت به انقلاب بدبین شوند یا انسجام ملی آسیب ببیند، خیانت به خون شهداست. قوای سه‌گانه و همه نهادها باید با وجود اختلاف‌نظرها، پشت سر رهبری بایستند و شبانه‌روز برای این ملت خدمت کنند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، گفت: در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت فرمان ولی‌فقیه، با روحیه جهادی و وحدت ملی، دشمنان را همان‌گونه که تاکنون مأیوس کرده‌ایم، باز هم مأیوس خواهیم کرد.