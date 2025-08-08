پیاده روی اربعین قدرت نرم مسلمانان و نماد اتحاد جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهر سلطانیه با بیان اینکه زیارت امام حسین (ع) در همه حال مستحب اما در برخی ایام از جمله در اربعین مستحب موکّد است و دارای برکات مادی و معنوی فراوانی است، گفت: بر اساس روایات زیارت امام حسین (ع) از لحاظ مادی موجب گشایش در امور زندگی شده و حتی هر آنچه برای زیارت هزینه کند، برمی گردد و از لحاظ معنوی بهشت روزی او شده و زیارت امام حسین (ع) بدبخت را خوشبخت می‌کند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه پس از گذشت حدود ۵۰ روز از حمله رژیم صهیونیستی به ایران عزیز و آغاز جنگ تحمیلی دوم، همچنان باید در باره این جنگ و ابعاد پیدا و پنهان آن گفت و نوشت، به درس‌های راهبردی آن پرداخت و گفت: ترکیب «دفاع» با «ایدئولوژی» و هوشمندی رهبری در مدیریت بحران، ایران را به قدرتی زوال‌ناپذیر تبدیل کرد و در واقع رهبری انقلاب اسلامی یک ثروت ملی است.

وی پیاده روی اربعین را قدرت نرم مسلمانان و نماد اتحاد و انسجام اسلام و مسلمین و تمرین مهدی باوران و مهدی یاوران دانست و گفت: پیاده روی اربعین یکی از برکات نهضت بزرگ اسلامی زمانه ما و انقلاب اسلامی ایران و اسم رمز دوام و بقا حماسه حسینی (ع) است.

حسینی نسب افزود: استان زنجان هم در پیاده روی اربعین در قالب «پویش حبیب» برنامه‌های ویژه ای در عرصه‌های فرهنگی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی در راستای شناساندن هویت استان زنجان خواهد داشت که از جمله آنها دسته عزاداری زنجانی‌های حاضر در پیاده روی اربعین است که روز سه شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۲۱ از عمود ۱٠۹۴ تا ۱۱۱٠ حرکت برگزار خواهند شد.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به کارهای خرافی در ماه صفر گفت: برخی تمایل عجیبی به جذب خرافه و همت عجیب‌تری به پیروی از آن دارند. این افراد هزاران مطلب عاقلانه و حکیمانه یا هزار توصیه یا هشدار سازنده می‌شنوند یکی را هم عمل نمی‌کنند، اما تا خرافه‌ای می‌شنوند، آن را باور کرده و عمل می‌کنند.

حسینی نسب با بیان اینکه متأسفانه ماه صفر آغشته به خرافات شده، شکستن تخم مرغ در اول ماه صفر، خرید طلا و جا کلیدی در ۱۳ صفر و دق الباب کردن هفت مسجد در آخر ماه صفر از جمله خرافات است، گفت: کسی که به خرافات عمل می‌کند، عقلش را تعطیل کرده، ضد عقل، جهل است. انسان اگر از عقل استفاده نکند، کارهای جاهلانه و خرافه انجام می‌دهد.

همبستگی اجتماعی به مثابه بازدارندگی است

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه ناتوانی توافق‌های دیپلماتیک در جلوگیری از تجاوز از دیگر درس‌های دفاع مقدس اخیر است و معلوم شد تنها قدرت دفاعی بومی می‌تواند امنیت ایجاد کند، گفت: همبستگی اجتماعی به مثابه بازدارندگی است و این مفهوم نه یک مسئله جامعه‌شناختی، بلکه پایه امنیت ملی است.

وی با بیان اینکه اتکا به «حقوق بین‌الملل» یا «نظم جهانی» توهمی بیش نیست و لذا قدرت نظامی و مقاومت تنها راه تضمین امنیت است، افزود: واقع‌بینی در روابط بین‌الملل و لزوم درونی‌سازی قدرت و توسعه توان دفاعی بومی و عدم اتکا به بازیگران خارجی از دیگر درس‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

امام جمعه سلطانیه مشارکت‌های اجتماعی و نقش آفرینی مردم در خدمات اجتماعی را از فرهنگ ناب اسلامی دانست و با بیان اینکه مشارکت اجتماعی در آیات و روایات با تعابیری چون مواسات، برادری، خدمت به خلق، مشارکت، همکاری، امدادرسانی، کمک، یاری‌رسانی، دستگیری، رفاقت، شفقت، عطوفت، لطف، محبت، مرحمت، نیکی و… از آن یاد شده، گفت: مشارکت اجتماعی، بیانگر تعهد و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال سایرین و کل جامعه است.

حسینی نسب با بیان اینکه مردم، خانواده خدا هستند و محجوب‌ترین کس نزد خدا، آن است که به مردم سود رساند، افزود: مشارکت اجتماعی یعنی مثلاً بنا می‌شود در یک شهری مدرسه بسازند، بیمارستان بسازند، زندانی بی گناه آزاد کنند، یا به خانواده نیازمندی جهیزیه کمک بشود. یا مسجد و مصلی بسازند، مردم مشارکت کنند. امسال ۹ سال از آغاز احداث مصلای پیامبر اعظم (ص) سلطانیه گذشته و اگر افراد نامدار پولدار در سلطانیه کمک می‌کردند، خیلی وقت بود که پروژه تمام می‌شد.

مشکلات مردم را بدون واهمه منعکس کند

وی با گرامیداشت یاد شهید عرصه خبر محمود صارمی و روز خبرنگار، گفت: این روز را به همه فعالان حوزه رسانه و خبرنگاران صدا و سیما، خبرگزاری‌های مهر، شبستان، حوزه، موج رسا که اخبار نهاد نماز جمعه خصوصاً نماز جمعه را منعکس می‌کند، تبریک عرض می‌کنم،

حسینی نسب به اهمیت خبرنگاری که باعث ماندگاری وقایع و حوادث می‌شود، اشاره کرد، گفت: خبرنگار باید آزاد و مستقل باشد تا بتواند شجاعانه مسائل را انعکاس دهد. مشکلات مردم و شهر و شهرستان را بدون واهمه منعکس کند.